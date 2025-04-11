متحدث باسم المجلس الأوروبي: قمة صينية أوروبية تعقد في الصين في تموز المقبل

اعلن متحدث باسم المجلس الأوروبي، أن "كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وقادة الصين سيعقدون قمتهم المقبلة في تموز بمناسبة مرور 50 عامًا على العلاقات الثنائية".

واشار المسؤول في المجلس، الهيئة التي تمثل دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، الى اننا "ننسق مع الصين لتحديد موعد الاجتماع، المتوقع عقده في الصين في النصف الثاني من تموز".