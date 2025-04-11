اعلن متحدث باسم المجلس الأوروبي، أن "كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وقادة الصين سيعقدون قمتهم المقبلة في تموز بمناسبة مرور 50 عامًا على العلاقات الثنائية".
واشار المسؤول في المجلس، الهيئة التي تمثل دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، الى اننا "ننسق مع الصين لتحديد موعد الاجتماع، المتوقع عقده في الصين في النصف الثاني من تموز".
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث باسم المجلس الأوروبي: قمة صينية أوروبية تعقد في الصين في تموز المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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