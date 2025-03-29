عروض الألعاب النارية غدا احتفالا بعيد الفطر في 14 مدينة بالمملكة

تنطلق غدًا، أول أيام عيد الفطر ، عروض الألعاب النارية في مختلف مناطق المملكة عند الساعة التاسعة مساءً، بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه (GEA)، ضمن حملة فعاليات العيد 2025، لتملأ سماء المدن بألوان الفرح والبهجة، وتضفي أجواءً احتفالية مميزة تواكب هذه المناسبة السعيدة.

وتُقام عروض الألعاب النارية في الرياض بمنطقة بوليفارد وورلد، وفي جدة بممشى جدة بروميناد، وفي الدمام على الواجهة البحرية.

ويمكن للجمهور مشاهدتها في أبها من حديقة المطل، والطائف من منتزه الردف، وحائل من حديقة السلام، وجازان من الكورنيش الشمالي، وتبوك من حديقة تبوك المركزية، والباحة من منتزه الأمير حسام.

وفي شمال المملكة، تُقام عروض الألعاب النارية، في عرعر بالحديقة العامة، وسكاكا في مركز الملك عبدالله الثقافي وحديقة النموذجية، وفي بريدة يحتضن منتزه الملك عبدالله الوطني العروض، بينما تُقام في المدينة المنورة بحديقة الملك فهد المركزية، وتشهد نجران عروضها بجوار مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.

وتُعدّ هذه العروض من أبرز الفعاليات، التي تحرص الهيئة العامة للترفيه على تنظيمها سنويًا؛ بهدف ترسيخ مشاعر البهجة ونشر الفرح في أرجاء المملكة.