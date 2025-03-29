شكرا لمتابعة خبر عن اختتام مسابقة المهرة الرمضانية على إذاعة القرآن الكريم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - للعام العاشر على التوالي، اختتمت هيئة الإذاعة والتلفزيون، اليوم، النسخة الأضخم من مسابقة “المهرة” الرمضانية، التي تُبث على إذاعة القرآن الكريم وبلغت جوائزها هذا العام أكثر من نصف مليون ريال، وحظيت بمشاركة آلاف المتقدمين من المواطنين والمقيمين من جنسيات عربية

وتنافس في حلقتها النهائية سبعة متسابقين؛ للفوز باللقب، في تنافسٍ باهرٍ بين أجمل الأصوات التي تتغنى بتلاوة القرآن الكريم، وتُبث على الهواء مباشرة من مسرح الإذاعة يوميًا عند الخامسة عصرًا، بالصوت والصورة.

وتوزّع المتسابقون البالغ عددهم 63 متسابقًا في التصفيات النهائية على 7 مجموعات ليحضروا إلى مقر المسابقة وينافسوا على الهواء مباشرة، ويتأهل مِن كل مجموعة متسابقٌ واحد يصل إلى الحلقة النهائية؛ حيث سيتنافس فيها المتسابقون السبعة المتأهلون.

وكرّم مدير عام إذاعة القرآن الكريم “فيحان بن محمد السبيعي” الفائزين في الحفل الختامي، حيث حصل على المركز الأول “دسريزال مراح نائنين”، وفاز بـ100 ألف ريال، وأما الفائز الثاني فكان من نصيب “ياسين السيد عصفور”، وحاز على 80 ألف ريال، والمركز الثالث حققه الفائز “محمود ابوالعزايم حسين”، وحصل على 60 ألف ريال، وأما الفائز الرابع كان من نصيب “أحمد أنور عرفات” ونال 40 ألف ريال، وأما المركز الخامس فكان من نصيب “سيف الرحمن شاهين” وحصل على 30 ألف ريال، وأما المركز السادس فحاز عليه الفائز “مصطفى عبدالقهار شوكري” وحصل على 20 ألف ريال، وأخيرًا فاز المتسابق “عمر أحمد الأسدي” بمبلغ 10 آلاف ريال، كما حصل كل متسابق لم يصل إلى حلقة الختام على 1000 ريال.

وضمّت “المسابقة” كذلك فرعًا لتلاوات المتصلين؛ حيث ⁠يُكرّم في كل حلقة متصلًا ممن تفاعلوا مع البرنامج بتلاواتهم المتقنة، وفرعان آخران أحدهما للماهرات والآخر للمهرة الصغار ذكورًا وإناثًا، يتم فيه اختيار 3 فائزين/فائزات يوميًّا من كل فرع، الجائزة الأولى 1500 ريال والثانية 1000 ريال والثالثة 500 ريال .

يُشار إلى أن مسابقة “المهرة” انطلقت في عام 2016م، وتتكون لجنة التحكيم من بعض أبرز القراء والمقرئين في المملكة العربية السعودية، وهم: (صابر عبدالحكيم، ويوسف الدوسري، وأحمد العبيدي)

وحظي البث المرئي للمسابقة طوال تاريخها بملايين المشاهدات، كما حققت عدد ظهورًا مليونيًا للتغريدات على منصة “إكس”، في كرنفال رمضاني يقام طيلة الشهر الكريم.