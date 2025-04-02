شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الريادة: احتشاد المصريين عقب صلاة العيد يؤكد رفضهم القاطع ضد مخطط التهجير والان مع تفاصيل الخبر

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، إن احتشاد الآلاف من المصريين في الساحات الكبرى في أنحاء الجمهورية عقب أداء صلاة عيد الفطر، دليل قاطع على دعمهم الثابت للقضية الفلسطينية، ورفضهم القاطع لسياسات التهجير التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وأضاف أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية أن الميادين العامة قد شهدت تجمعات حاشدة حمل فيها المشاركون الأعلام الفلسطينية والمصرية، مرددين الهتافات التي تؤكد وحدة القضية العربية وحق الفلسطينيين في أرضهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح كمال حسنين أن "هذا الحشد الجماهيري الكبير يعكس عمق ارتباط الشعب المصري بقضية فلسطين، ويؤكد أن مصر حكومةً وشعبًا ترفض المساس بحقوق الفلسطينيين أو تهجيرهم من أرضهم".

وأشار إلى أن مصر كانت دائمًا في طليعة الدول التي تدافع عن الحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية، وتقدم الدعم السياسي والدبلوماسي لمنع أي محاولات للمساس بالوجود الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

واختتم رئيس حزب الريادة حديثه قائلا: "القضية الفلسطينية لا تزال في وجدان الشعب المصري، وموقف مصر الثابت في دعم الفلسطينيين لم ولن يتغير، في ظل استمرار الانتهاكات من قبل الكيان الصهيوني المتغطرس".