شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تعزي ملك تايلند في ضحايا الزلزال الذي وقع في بانكوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك ماها فاجيرالونجكورن ملك مملكة تايلند، في ضحايا الزلزال الذي وقع في مدينة بانكوك.

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ الزلزال الذي وقع في مدينة بانكوك، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك جلالتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك ماها فاجيرالونجكورن ملك مملكة تايلند، في ضحايا الزلزال الذي وقع في مدينة بانكوك.

وقال سمو ولي العهد:” بلغني نبأ الزلزال الذي وقع في مدينة بانكوك، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه”.