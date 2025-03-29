شكرا لمتابعة خبر عن خبير تربوي يثير الجدل: “كل المنافسات غير شريفة باستثناء اثنتين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثار الدكتور يعن الله القرني، أستاذ التربية بجامعة الملك عبدالعزيز، جدلًا واسعًا بتصريحه أن جميع المنافسات في الحياة غير شريفة، باستثناء منافسة الذات والمنافسة في طاعة الله.

وقال القرني خلال استضافته في برنامج “الليوان”، أن التنافس مع الآخرين في الأمور الدنيوية قد يتحول بمرور الوقت إلى صراع تغذّيه مشاعر الحقد والحسد والتربص، مضيفًا: “عندما تجعل منافستك مع ذاتك، ستتطور دون أن تدخل في صراع مع الآخرين، وهذا هو التنافس الحقيقي.”

كما أشار إلى أن التربية تعتمد على ثلاثة أنواع من التقييم، التقويم الذاتي: حيث يقارن الشخص نفسه بنفسه، التقويم المرجعي: وهو وضع معايير محددة يسعى الطالب للوصول إليها، التقويم المعياري: يُستخدم في التربية ولكن لا يجب تعميمه بين الطلاب، حيث يحصل كل طالب على تقييمه المستحق دون مقارنته بغيره.

وأكد القرني رفضه لفكرة التنافس مع الآخرين، داعيًا إلى تحديد الأهداف والسير نحوها دون الالتفات للمقارنات، معتبرًا أن النجاح الحقيقي يأتي من الاستفادة من تجارب الآخرين دون الوقوع في فخ التنافس السلبي.