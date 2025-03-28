شكرا لمتابعة خبر عن ترامب يشيد بالأميرة ريما خلال حضورها مأدبة الإفطار الرمضاني في البيت الأبيض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حضرت سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر، مأدبة الإفطار الرمضاني التي أقامها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بحضور عدد من الشخصيات الدبلوماسية والمسؤولين البارزين.

وأشاد ترامب بالسفيرة ريما في كلمته أثناء الإفطار، قائلاً: “نحن فخورون لانضمام العديد من الشركاء والأصدقاء الدوليين بمن فيهم سفيرة المملكة العربية السعودية إلى أمريكا، امرأة مميزة للغاية، الأميرة ريما، شكرا أيتها الأميرة.. أوصلي السلام للجميع.. من الرائع رؤيتك”.

وأضاف ترامب :” إن المسلمين في رمضان “كل يوم خلال الشهر التاسع من التقويم الإسلامي، يصومون من الفجر إلى المغرب، مُثبتين بذلك إخلاصهم لله.. هذا رائع”.

وتابع: “المسلمون في كل أنحاء العالم ينضمون للعائلات والأصدقاء في كل ليلة مع غروب الشمس ليقدموا الشكر لله ويكسروا صومهم بحفل إفطار، تمامًا مثل هذا (حفل إفطار البيت الأبيض) آمل أن يعجبكم وإذا لم يعجبكم لا تشتكوا”.

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