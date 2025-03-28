شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد خدمة النقل الترددي ليلة ختمة القرآن في المسجد النبوي وقباء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مشروع حافلات المدينة والذي تشرف عليه هيئة تطوير المدينة المنورة اليوم الجمعة، تغير مواعيد خدمة النقل الترددي للمتوجهين من وإلى المسجد النبوي ومسجد قباء اليوم ليلة ختمة القرآن الكريم بالمسجد النبوي.

وتبدأ من الساعة 2 ظهرًا بدلًا من الساعة 3 ظهرًا، وذلك تنظيمًا لحركة ضيوف الرحمن.

وستُقدم خدمة النقل الترددي اليوم ابتداء من الساعة 2 مساء وتستمر لما بعد صلاة القيام بنصف ساعة، باستثناء محطتي سيد الشهداء وكلية السلام، تعمل الخدمة على مدار 24 ساعة.

7 مواقع لنقل المستفيدين

وحددت الخدمة 7 مواقع لنقل المستفيدين إلى المسجد النبوي "ذهابا وعودة" انطلاقًا من الاستاد الرياضي، وسيد الشهداء، وحي الخالدية، وحي شظاة، وحي الملك فهد، وحي الحديقة ومواقف كلية السلام.

فيما خصصت موقع مواقف السيارات في العالية مول لنقل المستفيدين إلى مسجد قباء ذهابا وعودة.