شكرا لقرائتكم خبر عن قادمًا من جدة.. ولي العهد يصل مكة المكرمة لقضاء ما تبقى من رمضان والان نبدء بالتفاصيل



وقد وصل في معية سمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن طلال بن سلطان بن سعود بن عبدالعزيز.

أخبار متعلقة حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية و ورياح مثيرة للأتربة الأماكن والمواعيد.. "وقاء" يدعو للابتعاد عن مواقع الرش الجوي في سكاكا الدمام - شريف احمد - وصل بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إلى مكة المكرمة قادمًا من جدة، لقضاء ما تبقى من شهر رمضان المبارك بجوار بيت الله الحرام.وقد وصل في معية سمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن طلال بن سلطان بن سعود بن عبدالعزيز.