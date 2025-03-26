في ذكرى بيعة ولي العهد.. خارطة طريق ملهمة لإسناد الطفل اليتيم

قال رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد لرعاية الأيتام المهندس حسين بن سعيد بحري: «إن رؤية السعودية 2030 جاءت خارطة طريق ملهمة لمستقبل هذا دوت الخليج تحمل في طياتها تمكينًا حقيقيًا للقطاع غير الربحي، وإيمانًا راسخًا بدور الجمعيات الأهلية في بناء الإنسان وتنمية المجتمع، وقد أولت قيادتنا الرشيدة هذا القطاع أهمية بالغة، فجعلته شريكًا فاعلًا في التنمية المستدامة، ورافدًا رئيسيًا لتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي». وبمناسبة ذكرى بيعة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، نشعر بفخر كبير ونحن نواكب هذا التحول الوطني ونعمل على تحقيق مستهدفات الرؤية، لا سيما فيما يتعلق بتمكين الجمعيات المتخصصة وتوسيع أثرها، وتعزيز كفاءتها واستدامتها المالية، فقد وفرت رؤية 2030 البيئة الداعمة التي أتاحت للقطاع غير الربحي فرصًا واسعة للتطوير والابتكار، وأسهمت في بناء شراكات استراتيجية مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة. ونحن في «الوداد» كأول جمعية متخصصة في إسناد الأطفال الأيتام من فاقدي الرعاية الوالدية، نرى في هذا التمكين مسؤولية عظيمة وفرصة كبيرة لإحداث الأثر الإيجابي، وتحقيق الأهداف التي نسعى إليها في تأهيل واحتضان وتمكين هذه الفئة الغالية على قلوبنا، لتكون لبنة صالحة في بناء دوت الخليج.

دمج الأيتام

عبر الرئيس التنفيذي لجمعية الوداد لرعاية الأيتام الدكتور ضيف الله بن أحمد النعمي بمناسبة ذكرى بيعة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن فخره واعتزازه بما تحقق من إنجازات عظيمة خلال مسيرة سمو ولي العهد في السنوات الماضية، والتي شكلت فترة مهمة في تاريخ المملكة العربية السعودية حيث أثبت فيها قدرته على التغيير والإصلاح وقيادة نهضة تنموية شاملة في المملكة، انطلقت من رؤية 2030 الطموحة لتحقيق مستهدفاتها في مختلف المجالات، والتي انعكست آثارها الإيجابية على تطوير العمل الاجتماعي وتمكين القطاع غير الربحي.

وقد أولت القيادة الرشيدة في هذا الإطار اهتمامًا خاصًا بفئة الأيتام، وحرصت على تمكينهم ودمجهم في المجتمع، وهو ما يشكل حافزًا لنا لمواصلة أداء رسالتنا الإنسانية تجاه فئة الأيتام من فاقدي الرعاية الوالدية وتحقيق الاستقرار الأسري لهم والدمج الاجتماعي لهم. وبين الدكتور ضيف الله النعمي جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ودعمها المستمر ومتابعتها الحثيثة في تمكين الجمعية من تحقيق أداء استراتيجي فعال، انعكس في رفع كفاءة الخدمات المقدمة، وضمان تحقيق أعلى معايير الجودة في الرعاية والتأهيل. كما ثمن دور المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الذي ساعد في تطوير الحوكمة، وأسهم في رفع قدرات الجمعيات الأهلية، مما عزز من قدرة جمعية الوداد على التوسع والابتكار في برامجها، والوصول إلى نتائج نوعية تلبي تطلعات القيادة وتنسجم مع المستهدفات الوطنية للقطاع.

مشروع الإسناد

وفي إطار برنامج التحول الوطني في رؤية السعودية 2030 أسندت «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى جمعية الوداد الخيرية، تقديم خدمات احتضان الأطفال الأيتام في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، فقد أثبتت الدراسات أن جو الأسرة الطبيعية هو المكان الملائم للرعاية السليمة للطفل اليتيم فاقد الرعاية الوالدية من النواحي النفسية والسلوكية والأسرية والاجتماعية؛ لتحقيق الاتزان النفسي والدمج الاجتماعي لهذه الفئة، حيث تعتبر»الوداد" أول جمعية في المملكة متخصصة في رعاية الأيتام دون السنتين من مجهولي الأبوين، تحصل على مشروع الإسناد، بالإضافة على حصولها على 13 ترخيصاً رسمياً لتقديم خدماتها في جميع المناطق، وخبرتها في بناء قوائم انتظار نوعية للأسر المتقدمة للاحتضان من خلال تصنيفات تلبي جميع الاحتياجات، كما تتمتع بشراكات نوعية لتقييم واختيار الأسر المؤهلة للاحتضان من كافة الجوانب أبرزها وزارة الصحة، منصة علم (أبشر)، منصة أوتار، والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، وغيرها.

خدمات الوداد

• الرعاية الاجتماعية للطفل اليتيم مؤقتاً لحين احتضانه.

• تأهيل الأسر المحتضنة والراغبة في الاحتضان.

• متابعة الأسر المحتضنة بعد الاحتضان.

• تقديم الاستشارات النفسية والأسرية للأسر المحتضنة.

مشاريع رائدة

• (برنامج تحفيز إدرار الحليب) وهو برنامج يقدم بإشراف طبي مخصص للرضاعة الطبيعية لتحفيز إدرار الحليب من السيدة غير المنجبة لتقوم بإرضاع طفلها المحتضن ويصبح إبناً للمحتضنة من الرضاعة، وقد حصلت الجمعية على فتوى شرعية بذلك.

• (المنهج تربوي) وهو دليل إجرائي لتربية الطفل اليتيم فاقد الرعاية الوالدية (مجهول الأبوين) في كافة مراحل حياته ينطلق من نصوص الوحي، ويراعي التجارب الإنسانية المختلفة ليساعد الأسرة المحتضنة في تربية طفلها المحتضن بأسهل الطرق الممكنة وبأساليب التربية الحديثة.

• (بوابة حاضن) هي بوابة رقمية متطورة مرتبطة ببوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتم من خلالها فرز وتصنيف ومتابعة إجراءات الأسر المتقدمة للاحتضان بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى كافة الإجراءات المرتبطة بالطفل اليتيم والأسرة المحتضنة ومتابعتها في عملية مؤتمته بالكامل.

• (برنامج تخطيط الموارد erp ) هو نظام متكامل يستخدم في إدارة وتنظيم جميع عمليات الأعمال يهدف إلى توفير نظرة شاملة ومتكاملة عن جميع جوانب العمل، مما يساعد على تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية.

جوائز محلية وعالمية

• جائزة مكة للتميز فرع التميز الاجتماعي

• جائزة جدة للإبداع فرع الإبداع الاجتماعي

• جائزة إحسان للجمعيات الرائدة في المجال الاجتماعي

• جائزة أفضل مبادرة إنسانية على مستوى العالم العربي 2023م

• جائزة تجربة العميل السعودية في مسار أفضل تغير ثقافي وتحول في تجربة العميل

• جائزة تجربة العميل السعودية في مسار أفضل خدمة عملاء

• شهادة مواصفة نظام إدارة الجودة

• شهادة مواصفة نظام إدارة المعرفة

• شهادة مواصفة آيزو الابتكار

• شهادة أفضل بيئة عمل

• شهادة التميز المؤسسي من iso cert البريطانية