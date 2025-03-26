شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تودي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.



حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

رياح شديدة السرعة

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس (بالإنذار الأحمر) من أمطار غزيرة على أجزاء من 4 مناطق اليوم الأربعاء.

وتبدأ الأمطار الساعة 12 ظهرًا في بعض الأماكن، والساعة 1 بعد الظهر في أماكن أخرى، وتستمر على الأماكن كافة حتى الساعة 9 مساء.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

أماكن هطول الأمطار

مكة المكرمة: العرضيات والطائف وأضم ومسيان وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم.

عسير: النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط.

جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.

الباحة: العقيق والقرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.