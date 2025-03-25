شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات الطبية تشارك في معرض "الداخلية" للتعريف بخدمات ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، في معرض وزارة الداخلية للتعريف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، خلال الفترة من (22 - 26 رمضان 1446هـ) وذلك في مجمع رد سي مول بمحافظة جدة.

‏وتستعرض الخدمات الطبية في المعرض، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، وجهودها خلال موسم العمرة، وتقديم خدمات طبية تشمل قياس العلامات الحيوية والاستشارات الطبية، وتعزيز الصحة العامة.

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