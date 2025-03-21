شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيسة ناميبيا بذكرى استقلال بلادها والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.