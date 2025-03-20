شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار متوسطة ورياح على الباحة وعسير والان نبدء بالتفاصيل

أمطار متوسطة على عسير

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا اليوم الخميس، من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وجريان للسيول وتساقط البرد وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والعقيق والأجزاء المجاورة لها.وبيّن أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة التاسعة مساءً.ونبه المركز أيضًا من هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على محافظات المخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.وبيّن أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 8 مساءً.كما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار متوسطة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على مدينة أبها ومحافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 9 مساءً.