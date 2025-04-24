أشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في تصريح بعد رفع الجلسة التشريعية لمجلس النواب، إلى أنّ "التفاهم الوطنيّ في يحفظ ميثاق العيش المشترك ولبيروت خصوصيتها، ولكن هذا الأمر يطال لبنان بأكمله"، وذلك في إشارة إلى الانتخابات البلدية.
وأعلن باسيل "أننا سوف نسعى لتوافق كامل في بلدية بيروت على لائحة تضم معظم أطياف المدنية، وهذا يجنب المعركة ويوصلنا إلى المناصفة".
وأضاف "اللوائح المغلقة في كل لبنان تحترم التوازنات وبإمكاننا اعتمادها من دون تأجيل الانتخابات".
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل: سوف نسعى لحصول التوافق في بلدية بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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