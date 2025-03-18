شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات غذائية في سوريا والان نبدء بالتفاصيل

مشروع إطعام

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 600 سلة غذائية في بلدة الغارية الشرقية بمحافظة درعا في الجمهورية العربية السورية، استفادت منها 3.542 فردًا بواقع 600 أسرة.كما وزع المركز 224 سلة غذائية في بلدة الحمراء بمحافظة حماة السورية، استفاد منها 1.098 فردًا بواقع 224 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني لعام 1446هـ في سوريا.يذكر أن مشروع "إطعام" يستهدف بمرحلته الرابعة توزيع 390.109 سلال غذائية في 27 دولة خلال شهر رمضان، يستفيد منها 2.304.104 أفراد، بتكلفة تتجاوز 67 مليونًا و64 ألف ريال.ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوري الشقيق والتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.