شكرا لمتابعة خبر عن وزير السياحة يرحب بزوار المملكة خلال جولته في المدينة المنورة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرص أحمد الخطيب، وزير السياحة، على الترحيب بمجموعة من السياح وزوار المملكة خلال جولته في المدينة المنورة.

ودار حديث ودود بين الوزير أحمد الخطيب والسياح من دولة كازاخستان، حيث حرص على الاطمئنان عليهم والسؤال عن تجربتهم في المملكة.

وقال الوزير للسياح ، : ” مبسوطين بالمدينة ؟ ” ، ليرد عليه السائح: “مبسوطين الحمد لله” ، وتابع الوزير: ” هل تحتاجون شيئًا ؟ ” وختم كلامه : ” اهلا بكم في بيتكم ” .

يذكر أن المملكة حققت أعلى عدد من السياح القادمين من الخارج بنحو 30 مليون سائح في العام الماضي، والمستهدف بلوغ عدد السياح القادمين من الخارج 70 مليون سائح بحلول عام 2030.