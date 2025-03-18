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وزير السياحة يرحب بزوار المملكة خلال جولته في المدينة المنورة .. فيديو

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وزير السياحة يرحب بزوار المملكة خلال جولته في المدينة المنورة .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - حرص أحمد الخطيب، وزير السياحة، على الترحيب بمجموعة من السياح وزوار المملكة خلال جولته في المدينة المنورة.

ودار حديث ودود بين الوزير أحمد الخطيب والسياح من دولة كازاخستان، حيث حرص على الاطمئنان عليهم والسؤال عن تجربتهم في المملكة.

وقال الوزير للسياح ، : ” مبسوطين بالمدينة ؟ ” ، ليرد عليه السائح: “مبسوطين الحمد لله” ، وتابع الوزير: ” هل تحتاجون شيئًا ؟ ” وختم كلامه : ” اهلا بكم في بيتكم ” .

يذكر أن المملكة حققت أعلى عدد من السياح القادمين من الخارج بنحو 30 مليون سائح في العام الماضي، والمستهدف بلوغ عدد السياح القادمين من الخارج 70 مليون سائح بحلول عام 2030.

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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