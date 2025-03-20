شكرا لمتابعة خبر عن البيئة: تسجل أعلى كمية هطول أمطار بـ 24.8 ملم في حي الجامعة بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سجّلت منطقة مكة المكرمة أعلى كمية لهطول الأمطار بـ (24.8) ملم في حي الجامعة بجدة، ضمن (9) مناطق في المملكة شهدت كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجلت محافظة بحرة (22.2) ملم، ومحطة البرزة في خليص (14.6) ملم، والعمرة بمكة (13,4) ملم، والجموم (13,2) ملم.

ووفقًا للتقرير اليومي الصادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ فقد سجّلت (56) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح يوم الأربعاء 19 مارس وحتى التاسعة صباح يوم الخميس 20 مارس 2025م، هطول أمطارٍ في مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، القصيم، الشرقية، الرياض، تبوك، جازان، الباحة).

وبحسب التقرير، فقد سجّلت محطة المهد بمنطقة المدينة المنورة (17.6) ملم، فيما سجلت الحمنة بوادي الفرع (3.6) ملم، والحناكية (1,4) ملم. أما في منطقة عسير فقد بلغت كمية الأمطار (5.2) ملم في محطة شعار بأبها، و(3.8) ملم في الشعف بأبها، و(3,4) ملم في القاعدة الجوية بخميس مشيط، و(2,9) في الغائل بظهران الجنوب.

وفي منطقة الشرقية، أوضح التقرير أن القاعدة الجوية في حفر الباطن سجّلت (4.4) ملم، ومحطة القطار بحفر الباطن (3.6) ملم، وحفر الباطن (3,5) ملم. أما في منطقة القصيم فقد بلغت كمية الأمطار في النبهانية (1.3) ملم، والشماسية (0.9) ملم، وعقلة الصقور (0,6) ملم.

وكشف التقرير أن منطقة الرياض سجّلت (7.0) ملم في الزلفي، و(1.8) ملم في محطة القطار بالمجمعة، و(1,2) ملم في حي الأندلس بالغاط. بينما شهدت منطقة جازان تسجيل (12.9) ملم في الدائر، فيما شهدت منطقة تبوك تسجيل (2.4) ملم في الديسة بضباء، كما شهدت منطقة الباحة تسجيل (0.6) ملم في مدينة الباحة.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة، يرجى زيارة الرابط التالي: هنا.