بالماء نحيا حملة لتوعية المعتمرين والزوار

ويسعى المركز عبر هذه الحملة إلى حث المعتمرين وزوار بيت الله الحرام على ترشيد استهلاك المياه، من خلال إعداد مواد توعوية تسهم في إيضاح الحلول الترشيدية وسلوكيات الاستخدام الأمثل، وذلك من خلال عرضها على الشاشات المتحركة والثابتة في مكة والمدينة، إلى جانب توزيع الحقائب التوعوية في مرافق الضيافة، وتجهيز دورات المياه في المواقيت بالملصقات التوعوية، وصولًا إلى نشر الرسائل في مواقع التواصل الاجتماعي، سعيًا إلى تشجيعهم على الإسهام في الحد من الهدر المائي.
وأكد المركز استمرارية جهوده في سبيل أن تكون المملكة نموذجًا عالميًّا في الاستدامة المائية والبيئية، وتوحيد الجهود الحكومية وغير الحكومية؛ لرفع كفاءة استهلاك المياه، وترسيخ ثقافة ترشيد استهلاكها، وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للمياه، ورؤية المملكة 2030.
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