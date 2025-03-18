شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية على أجزاء من 9 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

البحر الأحمر

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبارعلى أجزاء من مناطق الرياض ونجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.تمتد الأمطار الى أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.



ارتفاع الموج: من متر إلى مترين.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي

الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.

درجات الحرارة العظمى

سجلت الدمام 30 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الثلاثاء.

وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:

- الدمام 30 درجة مئوية.



- مكة المكرمة 39 درجة مئوية.- المدينة المنورة 34 درجة مئوية.- الرياض 31 درجة مئوية.- جدة 36 درجة مئوية.- أبها 22 درجة مئوية.- تبوك 32 درجة مئوية.- بريدة 30 درجة مئوية.- حائل 28 درجة مئوية.- الباحة 22 درجة مئوية.- عرعر 30 درجة مئوية.- سكاكا 31 درجة مئوية.- جازان 33 درجة مئوية.- نجران 29 درجة مئوية.- الخرج 31 درجة مئوية.- المجمعة 29 درجة مئوية.- وادي الدواسر 33 درجة مئوية.- الدوادمي 31 درجة مئوية.- شرورة 35 درجة مئوية.