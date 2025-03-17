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شكرا لقرائتكم خبر عن لتعزيز الوعي.. إطلاق برنامج "إجابة وإرشاد السائلات" في الحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون النسائية، عن إطلاق برنامج “إجابة وإرشاد السائلات”، الأول من نوعه.
ويهدف البرنامج إلى تقديم الفتاوى والإرشادات الشرعية لقاصدات الحرم المكي، وذلك في إطار تعزيز الوعي الديني الوسطي، وإثراء تجربة المعتمرات والزائرات خلال شهر رمضان المبارك، لا سيما في العشر الأواخر.
وأكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الرئاسة تولي اهتمامًا كبيرًا بالخدمات النسائية، حيث جرى تصميم البرنامج لتوفير تجربة دينية ومعرفية متميزة، تساعد المعتمرات والقاصدات على أداء مناسكهن وفق الضوابط الشرعية الصحيحة.
يهدف برنامج “إجابة وإرشاد السائلات” إلى تزويد القاصدات بالمعلومات الشرعية الموثوقة، والإجابة على استفساراتهن حول أحكام المناسك والعبادات، وذلك من خلال بيئة تعبُّدية مثرية وآمنة.
كما يعزز البرنامج دور المرأة السعودية في تقديم الإرشاد الديني وفق معايير علمية دقيقة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لقاصدات الحرم.
وحرصت الرئاسة على اختيار نخبة من المتخصصات في العلوم الشرعية لتقديم الفتاوى والاستشارات، مما يعزز مصداقية البرنامج، ويضمن تقديم الإرشادات بطريقة موثوقة تلبي احتياجات القاصدات.
ويتماشى البرنامج مع جهود المملكة في تعزيز دور المرأة في مختلف القطاعات، لا سيما في خدمة الحرمين الشريفين، إذ تسعى الرئاسة، من خلال هذا المشروع، إلى توفير بيئة تفاعلية تُمكِّن النساء من التعلُّم والاستفسار عن الأحكام الشرعية، وذلك ضمن إطار مؤسسي محكم، يضمن تقديم المعلومات بطريقة واضحة وميسرة.
وختم الشيخ عبدالرحمن السديس تصريحه بالتأكيد على أهمية هذا البرنامج، داعيًا جميع الكوادر النسائية إلى بذل المزيد من الجهود في تقديم الإرشاد الديني وفق منهج وسطي، يعزز من تجربة القاصدات داخل الحرم المكي، ويُسهِم في تحقيق رسالة الحرمين العلمية والدعوية على مستوى عالمي.
ويهدف البرنامج إلى تقديم الفتاوى والإرشادات الشرعية لقاصدات الحرم المكي، وذلك في إطار تعزيز الوعي الديني الوسطي، وإثراء تجربة المعتمرات والزائرات خلال شهر رمضان المبارك، لا سيما في العشر الأواخر.
وأكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الرئاسة تولي اهتمامًا كبيرًا بالخدمات النسائية، حيث جرى تصميم البرنامج لتوفير تجربة دينية ومعرفية متميزة، تساعد المعتمرات والقاصدات على أداء مناسكهن وفق الضوابط الشرعية الصحيحة.
رؤية المملكة 2030وأضاف السديس أن البرنامج يعكس رسالة الحرمين الشريفين في نشر الوسطية والاعتدال، ويأتي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها وكالة الشؤون النسائية، بقيادة الدكتورة عائشة العقلا، وجميع الكوادر النسائية العاملة في الحرم.
يهدف برنامج “إجابة وإرشاد السائلات” إلى تزويد القاصدات بالمعلومات الشرعية الموثوقة، والإجابة على استفساراتهن حول أحكام المناسك والعبادات، وذلك من خلال بيئة تعبُّدية مثرية وآمنة.
كما يعزز البرنامج دور المرأة السعودية في تقديم الإرشاد الديني وفق معايير علمية دقيقة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لقاصدات الحرم.
مصليات النساء في الحرم المكيولتيسير وصول المعتمرات إلى هذه الخدمات، خصصت الرئاسة موقعين داخل مصليات النساء في الحرم المكي لاستقبال استفسارات القاصدات وهما مصلى النساء (74) في الدور الأرضي ومصلى النساء (84) في الدور الأول.
وحرصت الرئاسة على اختيار نخبة من المتخصصات في العلوم الشرعية لتقديم الفتاوى والاستشارات، مما يعزز مصداقية البرنامج، ويضمن تقديم الإرشادات بطريقة موثوقة تلبي احتياجات القاصدات.
ويتماشى البرنامج مع جهود المملكة في تعزيز دور المرأة في مختلف القطاعات، لا سيما في خدمة الحرمين الشريفين، إذ تسعى الرئاسة، من خلال هذا المشروع، إلى توفير بيئة تفاعلية تُمكِّن النساء من التعلُّم والاستفسار عن الأحكام الشرعية، وذلك ضمن إطار مؤسسي محكم، يضمن تقديم المعلومات بطريقة واضحة وميسرة.
الخدمات النسائية بالحرمكما أن هذا البرنامج يعكس التزام الرئاسة بتحقيق الريادة في الخدمات النسائية بالحرم، عبر إحداث نقلة نوعية في تقديم الفتاوى والإرشاد الشرعي، بما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
وختم الشيخ عبدالرحمن السديس تصريحه بالتأكيد على أهمية هذا البرنامج، داعيًا جميع الكوادر النسائية إلى بذل المزيد من الجهود في تقديم الإرشاد الديني وفق منهج وسطي، يعزز من تجربة القاصدات داخل الحرم المكي، ويُسهِم في تحقيق رسالة الحرمين العلمية والدعوية على مستوى عالمي.