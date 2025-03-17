شكرا لقرائتكم خبر عن بالنصف الأول.. 522 ألف مستفيد من خدمات النقل بالمسجد الحرام في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

موسم العمرة في رمضان

الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين عن إحصائيات المستفيدين من خدمات النقل داخل المسجد الحرام خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين 522,634 مستفيدًا، في إطار الجهود الرامية إلى توفير وسائل نقل مريحة وآمنة لزوار البيت العتيق.وأوضحت الهيئة أن عدد المستفيدين من العربات الكهربائية “الجولف” بلغ 421,144 مستفيدًا، وذلك ضمن مساعي التيسير على المعتمرين وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال توفير وسائل نقل حديثة تسهم في تحسين تجربة الزوار داخل المسجد الحرام.كما استفاد 86,399 معتمرًا من العربات المطورة المدفوعة، التي توفر وسيلة تنقل سريعة ومرنة في أرجاء الحرم، فيما بلغ عدد المستفيدين من العربات اليدوية المجانية 15,091 مستفيدًا، وهي خدمة تقدمها الهيئة دعمًا للفئات التي تحتاج إلى مساعدة إضافية أثناء أداء المناسك.وأكدت الهيئة أن هذه الجهود تأتي في إطار حرصها على توفير أعلى معايير الراحة والسلامة لضيوف الرحمن، عبر تعزيز خدمات النقل وتوسيع نطاقها بما يواكب الكثافة العددية خلال موسم العمرة في رمضان.كما تعمل الفرق المختصة على تنظيم حركة العربات، وضمان انسيابية تنقل الزوار بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.وأشارت الهيئة إلى استمرار جهودها في تطوير منظومة النقل داخل الحرم المكي الشريف، من خلال إدخال تقنيات حديثة، وزيادة أعداد العربات الكهربائية، وتحسين البنية التحتية للممرات المخصصة، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة لزوار المسجد الحرام، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في الارتقاء بمنظومة الحج والعمرة.