السعودية | وزارة السياحة تنفذ أكثر من 1200 زيارة رقابية على مرافق الضيافة في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

واصلت وزارة السياحة تكثيف جهودها الرقابية على مرافق الضيافة بجميع أنواعها “فنادق وشقق مخدومة وغيرها” في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان، حيث نفذت الفرق الرقابية التابعة للوزارة خلال الفترة من الأول وحتى الخامس عشر من شهر رمضان، أكثر من 700 زيارة رقابية في العاصمة المقدسة، رصدت خلالها أكثر من 500 مخالفة، كما رصدت أكثر من 300 مخالفة في المدينة المنورة خلال أكثر من 500 زيارة رقابية خلال الفترة ذاتها.

وتأتي الجهود الرقابية المكثفة للوزارة في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، ضمن مساعيها المتواصلة لضمان جودة الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين والارتقاء بها، وضمان التزام مرافق الضيافة بنظام السياحة ولوائحه، والتأكد من مدى التزام مرافق الضيافة والأنشطة السياحية بالمعايير المعتمدة، من أجل تحسين تجربة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضحت الوزارة أن أبرز المخالفات التي رُصدت خلال الزيارات الرقابية خلال شهر رمضان المبارك، تمثلت في مزاولة النشاط بدون الحصول على ترخيص وزارة السياحة، وفقدان شرط من شروط الترخيص، وتدني مستوى النظافة والصيانة في المنشأة، إضافة إلى عدم التجاوب مع الوزارة من خلال ممثل مرفق الضيافة السياحي حسب المدة المحددة لدى الوزارة.

وشددت على جميع مرافق الضيافة ضرورة الالتزام بالحصول على ترخيص وزارة السياحة، مؤكدة أن عقوبة ذلك هي الإغلاق للمنشأة المخالفة أو غرامة تصل إلى مليون ريال أو تطبيق العقوبتين معًا.

ودعت الزوار الراغبين بتقديم استفساراتهم وملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة لهم التواصل مع المركز الموحد للسياحة على الرقم 930.

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