السعودية | مرافق وخدمات في عدة مواقع رئيسية في المسجد الحرام للتيسير على ضيوف الرحمن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وفرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي العديد من المرافق والخدمات من أجل الرعاية والعناية بضيوف الرحمن ومنها دورات المياه الحديثة المتواجدة في عدة مواقع رئيسية في المسجد الحرام وهي مواقع التوسعة الثانية وفي السطح، ويمكن الوصول إليها عبر السلالم الكهربائية والمصاعد.

وتشمل المرافق مواضئ الساحة الشرقية إضافة إلى دورات مياه مخصصة لحافلات النقل الجماعي، ومواضئ المسعى في سطح الأرقم، والقشاشية، والمروة، ومواضئ الساحة الغربية في السوق الصغير، وأبراج الصفا وأبراج ووقف الملك عبدالعزيز، ويمكن معرفة مواقع دورات المياه من خلال المسح على رمز الاستجابة.

وتأتي هذه الخدمات والتسهيلات خدمةً لضيوف الرحمن للتيسير عليهم في أداء مناسكهم وعباداتهم.

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