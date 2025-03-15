شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أحمر. مركز الأرصاد يحذر من طقس الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد إنذارً أحمر على منطقة الرياض محذرا من طقسها.

وبين أن المنطقة تشهد هطول أمطار غزيرة مع تساقط البرد وجريان سيول وصواعق رعدية ورياح شديدة السرعة.

وتشمل حالة الطقس تلك محافظات الرين والقويعية والدوادمي، وتبدأ من الساعة الـ11 صباحًا وتنتهي في الـ8 من مساء اليوم.