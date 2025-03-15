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إنذار أحمر. مركز الأرصاد يحذر من طقس الرياض

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

إنذار أحمر. مركز الأرصاد يحذر من طقس الرياض

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الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد إنذارً أحمر على منطقة الرياض محذرا من طقسها.
وبين أن المنطقة تشهد هطول أمطار غزيرة مع تساقط البرد وجريان سيول وصواعق رعدية ورياح شديدة السرعة.
وتشمل حالة الطقس تلك محافظات الرين والقويعية والدوادمي، وتبدأ من الساعة الـ11 صباحًا وتنتهي في الـ8 من مساء اليوم.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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