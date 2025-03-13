شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زيارة ميدانية.. البيئة ترفع حظر استيراد الأغنام من رومانيا والان نبدء بالتفاصيل



وأعلنت وزارة التجارة، عن هذا القرار، مؤكدةً أنه يأتي تنفيذًا لقرار وزارة البيئة والمياه والزراعة.

تقييم شامل

كانت وزارة البيئة قد أوفدت فريقًا فنيًا متخصصًا إلى رومانيا لإجراء تقييم شامل للوضع الصحي الوبائي لمرض طاعون المجترات الصغيرة، والوقوف على الإجراءات الوقائية التي تتخذها السلطات الرومانية لضمان سلامة صادراتها من الثروة الحيوانية.

وأكدت نتائج الزيارة الميدانية للفريق الفني سلامة وفعالية الإجراءات الرومانية المُطبقة للسيطرة على المرض، مما دفع وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى إصدار قرارها برفع الحظر.

وتم إبلاغ وزارة التجارة بالقرار، والتي قامت بدورها بالإعلان عنه وتعميمه على الجهات المعنية، بما في ذلك غرفة اتحاد الغرف المخاطر الصحية

يأتي هذا القرار في إطار حرص المملكة على ضمان سلامة الواردات الحيوانية، وتعزيز العلاقات التجارية مع الدول الصديقة، مع التأكيد على دور وزارة البيئة والمياه والزراعة كجهة اختصاص أصيلة في تقييم المخاطر الصحية واتخاذ القرارات المتعلقة بالاستيراد.

وتستورد المملكة المواشي من خارج المملكة دعماً للسوق المحلي وحفاظاً على استقرار الأسعار من خلال منافذها، بناءً على نتائج الفحص التي تثبت سلامة الأغنام الواردة وملاءمتها صحياً.

كما يتم تطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام «قانون» الحجر البيطري لدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة، وعلى ضوئها يتم فسح الإرساليات. الدمام - شريف احمد - رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الحظر المؤقت الذي كان مفروضًا على استيراد الأغنام «الضأن والماعز» من جمهورية رومانيا، وجاء هذا القرار بعد التأكد من سلامة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرومانية للسيطرة على انتشار مرض طاعون المجترات الصغيرة.وأعلنت وزارة التجارة، عن هذا القرار، مؤكدةً أنه يأتي تنفيذًا لقرار وزارة البيئة والمياه والزراعة.كانت وزارة البيئة قد أوفدت فريقًا فنيًا متخصصًا إلى رومانيا لإجراء تقييم شامل للوضع الصحي الوبائي لمرض طاعون المجترات الصغيرة، والوقوف على الإجراءات الوقائية التي تتخذها السلطات الرومانية لضمان سلامة صادراتها من الثروة الحيوانية.وأكدت نتائج الزيارة الميدانية للفريق الفني سلامة وفعالية الإجراءات الرومانية المُطبقة للسيطرة على المرض، مما دفع وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى إصدار قرارها برفع الحظر.وتم إبلاغ وزارة التجارة بالقرار، والتي قامت بدورها بالإعلان عنه وتعميمه على الجهات المعنية، بما في ذلك غرفة اتحاد الغرف السعودية يأتي هذا القرار في إطار حرص المملكة على ضمان سلامة الواردات الحيوانية، وتعزيز العلاقات التجارية مع الدول الصديقة، مع التأكيد على دور وزارة البيئة والمياه والزراعة كجهة اختصاص أصيلة في تقييم المخاطر الصحية واتخاذ القرارات المتعلقة بالاستيراد.وتستورد المملكة المواشي من خارج المملكة دعماً للسوق المحلي وحفاظاً على استقرار الأسعار من خلال منافذها، بناءً على نتائج الفحص التي تثبت سلامة الأغنام الواردة وملاءمتها صحياً.كما يتم تطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام «قانون» الحجر البيطري لدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة، وعلى ضوئها يتم فسح الإرساليات.