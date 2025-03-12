76 % اكتفاء ذاتي من الطماطم

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن إنتاج المملكة من الطماطم بلغ أكثر من 691.875 ألف طن خلال عام 2023، محققًا نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 76 %، مما يعكس التطور الكبير في قطاع الزراعة، وقدرته على تلبية الاحتياج المحلي.

وأوضحت خلال حملة «سفرتنا من أرضنا» أن كمية إنتاج الطماطم في المزارع المكشوفة تجاوزت 392.294 طنا، بينما تجاوزت كمية الإنتاج في البيوت المحمية 299.581 طنا؛ مما يعكس جهودها المتواصلة في تطوير قطاع الخضراوات، وتلبية الطلب المتزايد خلال شهر رمضان، مما يُسهم في دعم الأمن الغذائي بالمملكة.

وحثّت الوزارة المزارعين على تبني الأساليب الزراعية الحديثة، بما يسهم في تحسين جودة الإنتاج وزيادة كفاءته، من خلال دعمهم وتشجيع استخدام التقنيات المتطورة، مثل البيوت المحمية، والزراعة المائية، التي تُسهم في رفع الإنتاجية وتقليل استهلاك المياه، بما يعزز الاستدامة الزراعية، ويدعم الأمن الغذائي في المملكة.

ودعت المستهلكين إلى الاعتماد على المنتج المحلي ضمن الحملة التي أطلقتها خلال شهر رمضان، بما يتمتع به من جودة عالية وقيمة غذائية، منوهةً بأهمية تقليل الهدر الغذائي مع ازدياد معدلات الاستهلاك في الشهر الكريم.