ترامب غادر إلى روما: قريبون من إنهاء الحرب في أوكرانيا وتحدثت إلى الرئيس الصيني مرات عدة

غادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى روما في أول رحلة خارجية في ولايته الثانية، وذلك لحضور جنازة البابا فرنسيس، مؤكدًا أنّه سيلتقي قادة دول أجنبية خلال زيارته إلى إيطاليا.

وأشار ترامب في تصريحات للصحفيين، إلى "أنني تحدثت إلى الرئيس الصيني شي جينبيغ مرات عدة وسأعطي تفاصيل في الوقت المناسب"، وذلك بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة بين البلدين رغم نفي الصين عدة مرات إجراء محادثات مع أميركا حتى الآن.

وقال ترامب: "قريبون جدا من التوصل إلى صفقة مع اليابان بشأن الرسوم الجمركية".

إلى ذلك، أوضح "أنني سأبلغكم بشأن الاتفاق مع أوكرانيا في الوقت المناسب"، وقال: "المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وآمل الاتفاق على العديد من الصفقات وإنقاذ الأرواح"، مضيفًا "أريد التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا ووقف القتال وأعتقد أننا نقترب من تحقيق ذلك".