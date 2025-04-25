رفع العلم السوري الجديد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بمشاركة الشيباني

رفُع العلم السوري الجديد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بمشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
في هذا السياق، اشار الشيباني الى أن "رفع العلم السوري في الأمم المتحدة يتوج انتصار شعبنا"، معتبرا أن "هذه الخطوة ستعزز دور سوريا في المنظمات الدولية".
ولفت في تصريح لقناة "الجزيرة"، الى ان "العالم بحاجة الآن إلى سماع متطلبات الشعب السوري بعد فقدان مقعدنا بالأمم المتحدة"، مؤكدا اننا "منفتحون على المجتمع الدولي ونتطلع إلى معاملتنا بالمثل".
واضاف الشيباني اننا "نحتاج إلى رفع العقوبات عن بلدنا والمساعدة في إنعاش اقتصادنا".
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