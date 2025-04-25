برنامج الغذاء العالمي: نفاد مخزوناتنا بالكامل في غزة بسبب استمرار إغلاق المعابر

أعلن برنامج الغذاء العالمي، عن "نفاد مخزوناتنا بالكامل في غزة بسبب استمرار إغلاق المعابر"، بسبب حصار القطاع واستمرار الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت البرنامج أنّ "اليوم تم تسليم آخر الإمدادات إلى مطابخ الوجبات الساخنة وهي المصدر الوحيد للغذاء في غزة".

وسبق وأن حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، من أن استمرار منع إسرائيل وصول المساعدات لسكان القطاع "يحرم الناس من سبل البقاء على قيد الحياة".

وسجل المكتب أن إمدادات الغذاء في جميع أنحاء غزة تشهد "انخفاضا خطيرا"، مؤكدا تفاقم أزمة سوء التغذية بسرعة في القطاع المدمر.