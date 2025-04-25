الخارجية الفرنسية: فرنسا نظمت مغادرة 115 شخصًا من قطاع غزة هذا الأسبوع ووصلوا إلى البلاد

اشار وزارة الخارجية الفرنسية، الى ان "فرنسا نظمت مغادرة 115 شخصًا من قطاع غزة هذا الأسبوع ووصلوا إلى البلاد"، مشيرة الى ان "فرنسا تؤكد معارضتها للتهجير القسري لسكان قطاع غزة".

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