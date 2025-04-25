شويغو: العالم دخل مرحلة جديدة من سباق التسلح مع ظهور أسلحة فرط صوتية

اشار سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، الى أن "العالم لم يعد أحادي القطب وهيمنة الغرب أصبحت من الماضي"، لافتا الى ان "الغرب يقوم بأعمال استفزازية ضد الدول التي تنتهج سياسات مستقلة".

واعتبر أن "الغرب يثير الأزمات الإنسانية والصراعات المسلحة في العالم"، لافتا الى ان "العالم دخل مرحلة جديدة من سباق التسلح مع ظهور أسلحة فرط صوتية".