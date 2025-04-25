سعر الذهب يواصل التراجع بالمعاملات الفورية ليصل إلى 3,273.16 دولارًا للأونصة

يواصل سعر الذهب بالتراجع في المعاملات الفورية، حيث انخفض أكثر من 2% ليصل إلى 3,273.16 دولارًا للأونصة.

وسبق وأن ذكر كبير خبراء السوق لدى "بلو لاين فيوتشرز" فيليب ستريبل أنّه "بدأت السوق في تجاوز أزمة الرسوم الجمركية"، وقال: "ستشهدون حركة خروج واسعة من بعض أصول الملاذ الآمن للاستثمار من جديد في أسماء بعينها مثل أبل وتسلا".

وكانت قد تحسنت المعنويات في الأسواق المالية الأوسع وارتفع الدولار بعدما تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تهديداته بإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وحديثه الإيجابية بشأن التوصل لاتفاق مع الصين بشأن الرسوم.