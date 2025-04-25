"القسام": تمكنا أمس من قنص 4 من جنود وضباط جيش الاحتلال وأوقعناهم بين قتيل وجريح شمالي غزة

أعلنت كتائب "القسام"، في بيان، أنّها تمكنت يوم أمس الخميس من "قنص 4 من جنود وضباط جيش الاحتلال وإيقاعهم بين قتيل وجريح عند شارع العودة شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة"، وذلك استكمالاً لكمين "كسر السيف".

وأمس، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في معارك شمالي قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي قوله إن قائد دبابة من كتيبة 79 قتل بعد تنفيذ مجموعة فلسطينية مسلحة عملية ضد قوات الجيش في بيت حانون، ونجحت في الانسحاب.

ووفق هيئة البث، وقعت الحادثة بعد ظهر الخميس في المنطقة العازلة داخل ملجأ تابع للجيش الإسرائيلي في بيت حانون شمالي القطاع.