الامارات | الإمارات تتضامن مع تركيا في زلزال بحر مرمرة

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتضامن مع تركيا في زلزال بحر مرمرة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع الجمهورية التركية الصديقة بعد الزلزال الذي ضرب بحر مرمرة وأثر على مناطق من إسطنبول، وأدى إلى إصابة العشرات.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، على وقوف دولة الإمارات إلى جانب تركيا وشعبها الصديق في هذه الظروف، في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، كما أعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
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