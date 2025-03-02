بسرعة ومجانا.. التحلل من النسك بـ 5 مواقع في الحرم المكي خلال رمضان 

وتتيح الخدمة للمعتمرين إمكانية التحلل من النسك بقص الشعر في خمسة مواقع مخصصة مقابل منطقة المروة، باستخدام عربات متنقلة مصممة للتكيف مع حركة الحشود.وتحتوي كل عربة على أربعة كراسي حلاقة، ويستغرق التحلل لكل معتمر ما بين دقيقة إلى دقيقتين فقط، مما يضمن السرعة والسلاسة في الأداء، ويشرف على الخدمة فريق مؤهل ومدرب، مزود بأدوات معقمة بالكامل، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة.وتواصل الهيئة جهودها لتطوير الخدمات في الحرمين الشريفين من خلال ابتكار حلول جديدة، مع الحرص على تحقيق التميز في الأداء وضمان راحة زوار المسجد الحرام، لتوفير تجربة متكاملة وميسرة للمعتمرين طوال الوقت.