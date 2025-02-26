"البيئة" تطلق حملة "بيئتنا أمانة" لتعزيز الوعي البيئي وسط فئات المجتمع

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تطلق حملة "بيئتنا أمانة" لتعزيز الوعي البيئي وسط فئات المجتمع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر حساب مبادرة التوعية البيئية على منصة "إكس"، حملة "بيئتنا أمانة"؛ للمساهمة في تعزيز الوعي البيئي وتشجيع أفراد المجتمع على السلوكيات والممارسات المستدامة، للمحافظة على البيئة.
وأعربت الوزارة، عن تطلعها للمشاركة المجتمعية الواسعة في حملة "بيئتنا أمانة"؛ لدعم التوجهات المحلية والعالمية في الحفاظ على البيئة، حيث تسعى من خلال الحملة، إلى نشر العديد من المخرجات الإعلامية، وتفعيل دور سفراء البيئة والناشطين؛ لبناء ثقافة استدامة راسخة، وإيصال رسالتها إلى أكبر شريحة من الجمهور، بما يساهم في ترسيخ ثقافة الاستدامة البيئية.
التوعية بالحفاظ على البيئةوأوضحت الوزارة، أن الحملة تهدف إلى نشر المعرفة والتثقيف حول أهمية الحفاظ على البيئة، وتبني السلوكيات الإيجابية المستدامة، وتأثير الممارسات الخاطئة على البيئة والصحة؛ مما يُسهم في تحسين جودة الحياة، توفير بيئة صحية آمنة للعيش، وخالية من التلوث.
التخلص من الممارسات السلبيةودعت الوزارة، أفراد المجتمع بجميع فئاته، إلى اتخاذ خطوات عملية للحفاظ على البيئة، وحمايتها من التدهور خاصةً أثناء الأنشطة الموسمية مثل التخييم، والتنزه، منوّه بضرورة الالتزام بالممارسات البيئية السليمة، التي تشمل الحد من التلوث، وترشيد استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى التخلص السليم من النفايات، وتجنب السلوكيات السلبية التي تؤثر على الصحة، مثل إلقاء العبوات البلاستيكية على السواحل، وقطع الأشجار، وغيرها من الممارسات الخاطئة؛ مما يعزز مندور المشاركة المجتمعية في الحفاظ على البيئة.
وأعربت الوزارة، عن تطلعها للمشاركة المجتمعية الواسعة في حملة "بيئتنا أمانة"؛ لدعم التوجهات المحلية والعالمية في الحفاظ على البيئة، حيث تسعى من خلال الحملة، إلى نشر العديد من المخرجات الإعلامية، وتفعيل دور سفراء البيئة والناشطين؛ لبناء ثقافة استدامة راسخة، وإيصال رسالتها إلى أكبر شريحة من الجمهور، بما يساهم في ترسيخ ثقافة الاستدامة البيئية.