شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تطلق حملة "بيئتنا أمانة" لتعزيز الوعي البيئي وسط فئات المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

التوعية بالحفاظ على البيئة

التخلص من الممارسات السلبية

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر حساب مبادرة التوعية البيئية على منصة "إكس"، حملة "بيئتنا أمانة"؛ للمساهمة في تعزيز الوعي البيئي وتشجيع أفراد المجتمع على السلوكيات والممارسات المستدامة، للمحافظة على البيئة.وأوضحت الوزارة، أن الحملة تهدف إلى نشر المعرفة والتثقيف حول أهمية الحفاظ على البيئة، وتبني السلوكيات الإيجابية المستدامة، وتأثير الممارسات الخاطئة على البيئة والصحة؛ مما يُسهم في تحسين جودة الحياة، توفير بيئة صحية آمنة للعيش، وخالية من التلوث.ودعت الوزارة، أفراد المجتمع بجميع فئاته، إلى اتخاذ خطوات عملية للحفاظ على البيئة، وحمايتها من التدهور خاصةً أثناء الأنشطة الموسمية مثل التخييم، والتنزه، منوّه بضرورة الالتزام بالممارسات البيئية السليمة، التي تشمل الحد من التلوث، وترشيد استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى التخلص السليم من النفايات، وتجنب السلوكيات السلبية التي تؤثر على الصحة، مثل إلقاء العبوات البلاستيكية على السواحل، وقطع الأشجار، وغيرها من الممارسات الخاطئة؛ مما يعزز مندور المشاركة المجتمعية في الحفاظ على البيئة.وأعربت الوزارة، عن تطلعها للمشاركة المجتمعية الواسعة في حملة "بيئتنا أمانة"؛ لدعم التوجهات المحلية والعالمية في الحفاظ على البيئة، حيث تسعى من خلال الحملة، إلى نشر العديد من المخرجات الإعلامية، وتفعيل دور سفراء البيئة والناشطين؛ لبناء ثقافة استدامة راسخة، وإيصال رسالتها إلى أكبر شريحة من الجمهور، بما يساهم في ترسيخ ثقافة الاستدامة البيئية.