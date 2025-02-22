شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "الداخلية" تطلق ختمًا خاصًا بمناسبة ذكرى "يوم التأسيس" والان نبدء بالتفاصيل



ويتضمن الختم معانٍ تاريخية متنوعة مرتبطة بأمجاد وبطولات وعراقة الدولة احتفالات يوم التأسيس كانت أطلقت وزارة الداخلية تزامنًا مع الاحتفاء بـ ”يوم التأسيس“ مبادرة ”مكان التاريخ“ بمركز شرطة الجبيلة التاريخي.

ويُعدّ أول مركز شرطة في المنطقة الوسطى، ومَعْلَمًا يروي أمجاد الأمن والأمان والتنمية.

فعالية مبادرة ”مكان التاريخ“ المقامة بمركز شرطة الجبيلة، شملت برنامج وفقرات متنوعة.

وتبدأ من الساحة المحيطة بمركز شرطة الجبيلة المطل على وادي حنيفة ويشرف على طريق ”سبع الملاف“ -، بوابة نجد على مكة المكرمة.

والذي يعد شاهدًا على أمن قوافل التجارة والحج والعمرة وقاصدي الحرمين الشريفين منذ بداية التأسيس.

مواد أثرية تعرض لأول مرة كذلك تضمنت الفعالية عرض مواد أثرية تعرض لأول مرة كالسيوف التاريخية والخناجر والأسلحة - المستخدمة آنذاك.

ومرورًا أيضا ببعض الحرف القديمة في سوق الجبيلة التاريخية، وبيوت الطين المحيطة بالمركز وصولًا إلى ”تبة الشرطة“.

وشملت عروضًا في الساحات المحيطة بالمركز وبعض المواقع من وادي حنيفة، لعربات تاريخية تنتمي لحقب متنوعة، وأزياء عسكرية تقليدية، واللباس التقليدي لجميع مناطق المملكة.

وستشهد الشوارع المحيطة عروضًا متنوعة لهجانة وخيالة وزارة الداخلية تصاحبها معزوفات موسيقية متنوعة. الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجوازات "ختمًا خاصًا"، احتفاءً بذكرى يوم التأسيس الذي يوافق الـ 22 من فبراير من كل عام، بالتعاون مع وزارة الثقافة.ويتضمن الختم معانٍ تاريخية متنوعة مرتبطة بأمجاد وبطولات وعراقة الدولة السعودية ، واعتزازًا بعمق المملكة وتاريخها الراسخ وتوثيقًا لمسيرة قادتها وشعبها.كانت أطلقت وزارة الداخلية تزامنًا مع الاحتفاء بـ ”يوم التأسيس“ مبادرة ”مكان التاريخ“ بمركز شرطة الجبيلة التاريخي.ويُعدّ أول مركز شرطة في المنطقة الوسطى، ومَعْلَمًا يروي أمجاد الأمن والأمان والتنمية.فعالية مبادرة ”مكان التاريخ“ المقامة بمركز شرطة الجبيلة، شملت برنامج وفقرات متنوعة.وتبدأ من الساحة المحيطة بمركز شرطة الجبيلة المطل على وادي حنيفة ويشرف على طريق ”سبع الملاف“ -، بوابة نجد على مكة المكرمة.والذي يعد شاهدًا على أمن قوافل التجارة والحج والعمرة وقاصدي الحرمين الشريفين منذ بداية التأسيس.كذلك تضمنت الفعالية عرض مواد أثرية تعرض لأول مرة كالسيوف التاريخية والخناجر والأسلحة - المستخدمة آنذاك.ومرورًا أيضا ببعض الحرف القديمة في سوق الجبيلة التاريخية، وبيوت الطين المحيطة بالمركز وصولًا إلى ”تبة الشرطة“.وشملت عروضًا في الساحات المحيطة بالمركز وبعض المواقع من وادي حنيفة، لعربات تاريخية تنتمي لحقب متنوعة، وأزياء عسكرية تقليدية، واللباس التقليدي لجميع مناطق المملكة.وستشهد الشوارع المحيطة عروضًا متنوعة لهجانة وخيالة وزارة الداخلية تصاحبها معزوفات موسيقية متنوعة.