شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. القبض على مخالفين لتهريب 90 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل

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الإبلاغ عن المخالفات

الدمام - شريف احمد - قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما (90) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.وتمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، المقبض على (4) مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية البنجلاديشية بمنطقة الرياض؛ لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) و(1.4) كيلوجرامٍ من مادة الهيروين المخدر.وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بالمنطقة الشرقية لترويجه (14) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر وأقراصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (mail:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.