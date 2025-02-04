صندوق تنمية الموارد البشرية يبرم 6 شراكات لدعم تدريب وتمكين الكوادر الوطنية في القطاعات التنموية

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وشملت الشراكات والمذكرات كلاً من: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة البلديات والإسكان، وزارة البيئة والمياه والزراعة، الهيئة العامة للنقل، جامعة الملك خالد، شركة عمل المستقبل، شركة HP، Event Academy، وذلك على هامش مشاركته في أعمال النسخة الثانية للمؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بمدينة الرياض خلال الفترة من 29- 30 يناير 2025، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين، ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية.
وتهدف تلك الشراكات والمذكرات، إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الصندوق وتلك الجهات، بما يسهم في دعم تدريب وتمكين القوى الوطنية وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة، والاستفادة من برامج ومنتجات وخدمات الصندوق في الإرشاد، والتدريب، والتمكين.
يشار إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية، قد شارك كشريك استراتيجي للنسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل، حيث يُعنى الصندوق بدعم تنمية رأس المال البشري في المملكة، ويسعى إلى تبادل الأفكار والخبرات وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق مستقبل واعد لسوق العمل السعودي والعالمي، كما عكست هذه الشراكة التزامه بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات للإسهام في الارتقاء بسوق العمل في المملكة.
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