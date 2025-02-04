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صندوق تنمية الموارد البشرية يبرم 6 شراكات لدعم تدريب وتمكين الكوادر الوطنية في القطاعات التنموية

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صندوق تنمية الموارد البشرية يبرم 6 شراكات لدعم تدريب وتمكين الكوادر الوطنية في القطاعات التنموية

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- بواسطة أيمن الوشواش - أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية 6 شراكات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص، بهدف دعم تدريب وتمكين الكوادر الوطنية في عدة قطاعات اقتصادية حيوية وتنموية، ورفع قدرات ومهارات القوى العاملة الوطنية واستدامتها في سوق العمل.

وشملت الشراكات والمذكرات كلاً من: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة البلديات والإسكان، وزارة البيئة والمياه والزراعة، الهيئة العامة للنقل، جامعة الملك خالد، شركة عمل المستقبل، شركة HP، Event Academy، وذلك على هامش مشاركته في أعمال النسخة الثانية للمؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بمدينة الرياض خلال الفترة من 29- 30 يناير 2025، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين، ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية.

وتهدف تلك الشراكات والمذكرات، إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الصندوق وتلك الجهات، بما يسهم في دعم تدريب وتمكين القوى الوطنية وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة، والاستفادة من برامج ومنتجات وخدمات الصندوق في الإرشاد، والتدريب، والتمكين.

يشار إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية، قد شارك كشريك استراتيجي للنسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل، حيث يُعنى الصندوق بدعم تنمية رأس المال البشري في المملكة، ويسعى إلى تبادل الأفكار والخبرات وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق مستقبل واعد لسوق العمل السعودي والعالمي، كما عكست هذه الشراكة التزامه بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات للإسهام في الارتقاء بسوق العمل في المملكة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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