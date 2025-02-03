خطوة واعدة بين المملكة وتايلاند في مجالات البحث والتاريخ

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التعاون بين السعودية وتايلاند

خطوة واعدة

الدمام - شريف احمد - وقّعت دارة الملك عبدالعزيز وجمعية سيام في مملكة تايلاند مذكرة تعاون تهدف إلى تطوير الروابط الثنائية بين الجانبين في مجالات البحث والتاريخ والثقافة.ووُقعت المذكرة في العاصمة التايلاندية بانكوك اليوم, بحضور ممثّلين من الطرفين.ووقّعها من جانب "الدارة" الرئيس التنفيذي تركي بن محمد الشويعر، ومن جانب الجمعية رئيسها بيلابيان سامباتيسيري.واشتملت المذكرة على بنود رئيسة تهدف إلى تبادل الخبرات، والتعاون المتبادل، وتشجيع الدراسات والبحوث، مع تبادل خبرات الصيانة والترميم، والتقنية في مجالات عمل كلّ منهما.تهدف مذكرة التعاون إلى تعزيز العلاقات التاريخية والثقافية بين المملكة العربية السعودية ومملكة تايلاند.كما تمثل خطوة واعدة نحو مستقبل مشترك من التعاون المثمر في مجالات البحث والتاريخ.