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خطوة واعدة بين المملكة وتايلاند في مجالات البحث والتاريخ

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واس - بانكوك  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقّعت دارة الملك عبدالعزيز وجمعية سيام في مملكة تايلاند مذكرة تعاون تهدف إلى تطوير الروابط الثنائية بين الجانبين في مجالات البحث والتاريخ والثقافة.
ووُقعت المذكرة في العاصمة التايلاندية بانكوك اليوم, بحضور ممثّلين من الطرفين.

التعاون بين وتايلاند

ووقّعها من جانب "الدارة" الرئيس التنفيذي تركي بن محمد الشويعر، ومن جانب الجمعية رئيسها بيلابيان سامباتيسيري.

واشتملت المذكرة على بنود رئيسة تهدف إلى تبادل الخبرات، والتعاون المتبادل، وتشجيع الدراسات والبحوث، مع تبادل خبرات الصيانة والترميم، والتقنية في مجالات عمل كلّ منهما.

خطوة واعدة

تهدف مذكرة التعاون إلى تعزيز العلاقات التاريخية والثقافية بين المملكة العربية السعودية ومملكة تايلاند.
كما تمثل خطوة واعدة نحو مستقبل مشترك من التعاون المثمر في مجالات البحث والتاريخ.
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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