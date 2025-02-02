شكرا لمتابعة خبر عن العد التنازلي لنهاية الشتاء: موجات باردة ورياح نشطة تضرب مناطق المملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار انخفاض درجات الحرارة في مختلف مناطق المملكة، بالتزامن مع بدء العد التنازلي لنهاية فصل الشتاء.

وأشار المتحدث الرسمي للمركز، حسين القحطاني، إلى أن المناطق الشمالية والشمالية الشرقية ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مع تأثير الرياح الشمالية النشطة التي تثير الأتربة.

وأوضح القحطاني، أن هذه الأجواء الباردة ستمتد إلى المناطق الوسطى، ومن المتوقع استمرار موجات البرد والرياح النشطة خلال الفترة المتبقية من هذا الشهر، وانخفاض في درجات الحرارة يصل للصفر.

يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد كان قد أشار في تقارير سابقة إلى أن فصل الشتاء لهذا العام لن يكون قارس البرودة، بل ستكون درجات الحرارة ضمن المعدلات الطبيعية.