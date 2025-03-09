شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأحد.. أمطار رعدية وضباب على أجزاء من 10 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

حالة البحر الأحمر

حالة الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة.حسب بيان الأرصاد، يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.كما يتوقع هطول أمطار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران، مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-36 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.حالة البحر: خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.