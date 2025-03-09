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طقس الأحد.. أمطار رعدية وضباب على أجزاء من 10 مناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة.
حسب بيان الأرصاد، يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.
استمرار الأمطار الرعدية على معظم المناطق - واس
هطول أمطار رعدية - واس

كما يتوقع هطول أمطار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران، مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
استمرار الأمطار الرعدية على معظم المناطق - واس
استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة - واس

حالة البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-36 كم/ساعة.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
حالة البحر: خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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