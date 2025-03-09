الامارات | الإمارات تدين الهجمات المسلحة على قوات الأمن السورية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدانت دولة الإمارات الهجمات التي تقوم بها المجموعات المسلحة في الجمهورية العربية السورية وتستهدف القوات الأمنية.

وجددت وزارة الخارجية في بيان لها، تأكيد موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سورية وسيادتها على كامل أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها كل المساعي الهادفة إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والاستقرار والحياة الكريمة.