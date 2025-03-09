شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ سليمان يوضح حكم الاكتتاب في شركة أم القرى ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد حكم الاكتتاب في شركة أم القرى.

وقال الشيخ سليمان في حديثه بقناة المجد: “الحقيقة أنني لم أطلع على قوائمها، ولكن أذكر قاعدة عامة ، نشاط الشركة كما هو معلوم في التطوير العقاري، وإذا كان نشاطها مباحاً ولا يُعرف عنها شيء معين، فهناك أصلان ” .

وتابع الشيخ: ” الأصل في المعاملات هو الحِلّ، والأصل في الكيانات والأفراد هو السلامة من المحرمات والمخالفات الشرعية ، لذلك يجوز إذا لم يُعلم عنها شيء محرم ، كما أنني لا أعلم عن شيء محرم في هذه الشركة، فلا يلزم تتبع الأمر حتى يُعلم عن شيء محرم وهذا اختيار ابن تيمية الذي أشار بقوله: لا تبحثوا عن شيء إن تبدو لكم تسوء”.

وأكد الشيخ أن الأحكام مبنية على الأصل، فالشركات سواء كانت زراعية، تجارية، صناعية، مهنية، أو خدمية، كلها الأصل فيها الجواز والإباحة وإذا ظهر فيها شيء محرم، يتم السؤال إذا كان مختلطاً بنسبة 5% على الأقل، فتبقى فيها وتطهر وإذا كانت النسبة كبيرة، فيجب التخلص من هذه الشركة وقتها والقيام بعملية التطهير.

ونوه الشيخ بأن هذا هو الأسلوب الذي نتعامل معه في اكتتاب الشركات ، ولا يلزم عند الاكتتاب أن نعرف من قرأ قوائم هذه الشركة وعرف إذا كان مباحاً أم لا، لأن ذلك يقلب القواعد الشرعية.

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