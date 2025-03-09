إطلالة ملفتة لـ هاندا أرتشيل في عرض بالمان في باريس

ميرنا وليد - بيروت - لفتت الممثلة التركية هاندا أرتشيل الأنظار بإطلالة مميزة في عرض أزياء دار بالمان في باريس، وإختارت فستاناً رائعاً من الدار نفسه.



وقد ظهرت هاندا بفستان أسود قصير من الجلد، من دون أكمام وبقصة مميزة عند الأرداف ظهرت وكأنها دراعات، ونسقت معه حذاء متوسط الطول من اللون الأسود، وأكسسوارات باللون الذهبي.

وفضلت هاندا أن تترك شعرها منسدل على كتفها، معتمدة ماكياج خفيف يليق بملامحها.

وتتميز هاندا أرتشيل بإطلالاتها المميزة، وكانت قد شاركت متابعيها مجموعة صور أبهرت فيها الأنظار بإطلالة لامعة مميزة، من توقيع اللبنانية العالمي إيلي صعب.

وظهرت هاندا من شوارع باريس وهي ترتدي فستاناً قصير وضيق باللون الأسود بأكمام طويلة وقبة عالية من قماش المخمل.