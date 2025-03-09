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الضفة الغربية.. مواجهات مع قوات الاحتلال شرق قلقيلية

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واس - قلقيلية 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت في قرية كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية بالضفة الغربية.
وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية وتمركزها في منطقة محيط مسجد عمر بن الخطاب، وسط إطلاق قنابل الصوت، والغاز السام، تجاه الفلسطينيين، دون أن يبلغ عن إصابات.

مواجهات مع الاحتلال

من جهة أخرى اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واحتجزت عددا من مركبات الفلسطينيين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
قوات الاحتلال - وفا
قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية - وفا
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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