شكرا لمتابعة خبر عن قازنلي يتوقع هطول أمطار وقدوم موجة باردة جديدة..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع محلل الطقس عادل قازنلي، قدوم موجة باردة تصل فيها درجات الحرارة إلى 10 مئوية في المناطق الوسطى ابتداء من الاثنين.

‎وقال قازنلي : “نعيش فترة انتقالية من فصل الشتاء إلى فصل الصيف وهي فترة الربيع حيث تتفاوت درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض”.

‎وتابع: “هذه الأيام تؤثر الرياح الجنوبية المحملة برطوبة وبخار الماء لذلك ترتفع درجات الحرارة إلى منتصف العشرينات في وسط المملكة وتنخفض إلى ما دون ال 15 درجة مئوية عند ساعات الفجر الأولى، ويبدأ تأثير كتلة هوائية باردة خاصة على الأطراف الغربية في مكة، قد تنخفض درجات الحرارة إلى 17 درجة مئوية يلي ذلك المناطق الوسطى في القصيم وحائل وتنخفض درجات الحرارة إلى 10 درجات مئوية”.

‎وتابع :” الأجواء الربيعية التي نعيشها حاليا نسمات باردة ونسمات دافئة”، مضيفا، متوقع هطول أمطار صباح يوم الاثنين وفي المساء يبدأ تأثير الكتلة الهوائية الباردة.

‎وأشار إلى أن التقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد أشارت إلى استمرار حالة عدم الاستقرار على جميع مناطق المملكة بما فيها منطقة الرياض واستمرار هطول الأمطار هذا اليوم وغدا تخف ولكن تعود وتتجدد فجر يوم الاثنين.