شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع "إطعام".. مركز الملك سلمان يقدم مساعدات غذائية في 3 دول والان نبدء بالتفاصيل

مساعدات بنغلاديش

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول, 44 سلة غذائية في بلدة صحنايا بريف دمشق في سوريا، استفادت منها 44 أسرة، ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني للعام 1446هـ في الجمهورية العربية السورية.ويستهدف مشروع "إطعام" بمرحلته الرابعة توزيع 390.109 سلال غذائية في 27 دولة خلال شهر رمضان، يستفيد منها 2.304.104 أفراد، بتكلفة تتجاوز 67 مليونًا و64 ألف ريال.وفي الجبل الأسود، وزع المركز أمس, 380 سلة غذائية في منطقة التسين بجمهورية الجبل الأسود، استفادت منها الفئات الأكثر احتياجًا والأرامل والأيتام.في نفس السياق، وزّع مركز الملك سلمان 250 سلة غذائية بمنطقة كيشورجانج في مدينة دكا بجمهورية بنغلاديش، استفاد منها 1.250 فردًا بمعدل 250 أسرة، ضمن مشروع سلة "إطعام" الرمضاني.ويأتي ذلك في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير الأمن الغذائي في العديد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم.