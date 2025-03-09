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مواقيت الصلاة اليوم الأحد 9-3-2025 بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم الأحد 9-3-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الأحد، 09 مارس 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد 9-3-2025 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:47  ص
موعد صلاة الظهر 12:06 ص
موعد صلاة العصر 28: 3
موعد صلاة المغرب 6:00 م
موعد صلاة العشاء  7:16

 

الإسكندرية        

وقت صلاة الفجر 4:51 ص
موعد صلاة الظهر 12:11
موعد صلاة العصر 3:32
موعد صلاة المغرب 6:03 م
موعد صلاة العشاء 7:21 م. 
    

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:43
موعد صلاة الظهر 12:02 م
موعد  صلاة العصر 3:24 م
موعد صلاة المغرب 5:56 م
موعد صلاة العشاء 7:12  م.        
 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
 

وقت صلاة الفجر 4:36
وقت صلاة الظهر 11:54
موعد صلاة  العصر 3:16 م
وقت صلاة المغرب 5:49 م
وقت صلاة العشاء 7:03 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان
 

وقت صلاة الفجر 4:43  ص
موعد صلاة الظهر 12:00 ص
موعد صلاة العصر 23: 3
موعد صلاة المغرب 5:56 م
موعد صلاة العشاء 7:09

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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