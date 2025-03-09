شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأحد 9-3-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالأحد، 09 مارس 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد 9-3-2025 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:47 ص
موعد صلاة الظهر 12:06 ص
موعد صلاة العصر 28: 3
موعد صلاة المغرب 6:00 م
موعد صلاة العشاء 7:16
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:51 ص
موعد صلاة الظهر 12:11
موعد صلاة العصر 3:32
موعد صلاة المغرب 6:03 م
موعد صلاة العشاء 7:21 م.
وقت صلاة الفجر 4:43
موعد صلاة الظهر 12:02 م
موعد صلاة العصر 3:24 م
موعد صلاة المغرب 5:56 م
موعد صلاة العشاء 7:12 م.
وقت صلاة الفجر 4:36
وقت صلاة الظهر 11:54
موعد صلاة العصر 3:16 م
وقت صلاة المغرب 5:49 م
وقت صلاة العشاء 7:03 م.
وقت صلاة الفجر 4:43 ص
موعد صلاة الظهر 12:00 ص
موعد صلاة العصر 23: 3
موعد صلاة المغرب 5:56 م
موعد صلاة العشاء 7:09
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